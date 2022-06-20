Воронеж, 20 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Бывший начальник одной из пожарно-спасательных частей первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Воронежской области подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным следствия, в 2019 году подозреваемый, на тот момент являясь начальником части, предложил подчинённому не посещать рабочее место и не исполнять обязанности, если тот будет передавать ему часть своей зарплаты. В результате с марта 2019 года по март 2022 года он получил от подчинённого 180 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД. Подозреваемый на допросе дал признательные показания. В рамках следствия проведены осмотры, изъята служебная документация.