Москва, 20 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Ситуация на рынке труда в России в 2021 году вернулась к доковидным уровням. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Уровень безработицы к концу года опустился до 4,3%, что способствовало росту оплаты труда и заработных плат», — сказал он.

По словам Силуанова, ключевой компонент доходов по итогам вырос и по последним данным составил 4,5%.