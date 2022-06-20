Самара, 20 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Всероссийский форум «Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0» пройдет в Самаре. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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Сообщается, что мероприятие пройдет 8 июля 2022 года на стадионе «Солидарность Самара Арена». Форум намерен объединить лучшие практики государственного управления, привлечения и удержания талантов, здесь планируется представить пути развития системы управления в кризисных ситуациях.

На мероприятии намерены рассмотреть такие вопросы как, «управление на основе данных», «привлечение и удержание талантов», «женское лидерство», «эффективное госуправление», «развитие системы управления в кризисной ситуации».

«Нам важно, чтобы получилась не сухая лекция в формате «пришел, послушал и забыл». Форум призван распространить лучшие управленческие практики — наглядно, опираясь на опыт. Эти новые подходы позволят привлекать к региональным проектам талантливые кадры, а в перспективе обеспечат экологичные государственные коммуникации. Говорить о серьезных темах нужно по-разному: мы организовываем круглые столы, лекции, панельные дискуссии. Обмен мнениями между государством, бизнесом и гражданами — это путь к более совершенному госуправлению», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Натальи Баландиной.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что впервые форум прошел в Самарской области в 2021 году. По его результатам глава региона предложил сделать его регулярным.