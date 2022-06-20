Казань, 20 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в честь Сабантуя в Казани посетили 110 тыс. человек, 20% гостей прибыли из других регионов России. Об этом 20 июня сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

Kzn.ru Сабантуй в Казани

Жители и гости столицы Татарии съели почти тонну чак-чака, 23 тыс. порций мороженого, 650 килограммов шашлыка, полтонны плова, было выпито 300 литров чая.

Традиционно Сабантую предшествовала церемония сбора даров для батыров. Свои подарки желающие оставляли на повозках, которые по ходу своего следования останавливались на центральных улицах города.

Основные народные гулянья прошли 18 и19 июня.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году Сабантуй отпразднуют в 58 регионах России и в 35 странах мира.

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