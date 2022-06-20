Томск, 20 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае задержан 18-летний томич по подозрению в реабилитации нацизма. Подробности сообщили корреспонденту в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Жертвы фашизма

По данным ведомства, в октябре 2021 года он разместил в сети два материала с положительной оценкой преступлений немецких нацистов. Причиной его действия стала, как отмечается, идеологическая и политическая ненависть к СССР и России и её представителям.

«В ходе обыска по месту проживания фигуранта полицейские и следователи СУ СК РФ по Томской области обнаружили и изъяли предметы и вещи с изображением свастики и символики нацистской Германии», — отметили в управлении.