Донецк, 20 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Великобритания и Марокко не направляли в Донецкую народную Республику обращений, связанных с осуждёнными наёмниками. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Этих обращений официальных ни из Лондона, ни из Марокко не было», — заявил он.

Ранее суд в Донецке приговорил троих иностранцев к смертной казни за военные преступления против донецкого народа.