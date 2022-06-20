Париж, 20 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Баллотирующаяся на пост президент Франции Марин Ле Пен решила не занимать пост главы партии «Национальное объединение», передает BFM TV.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

С другой стороны, Марин Ле Пен намерена возглавить депутатскую группу партии в Национальной ассамблее Франции.

«Я не возьму на себя главенство партией. Я сосредоточусь на председательстве в этой большой группе», — заявила Марин Ле Пен, которая сказала, что ее «удивило» количество депутатов — 89 человек — в парламенте.

Марин Ле Пен надеялась, что в парламент пройдут 60 депутатов партии «Национальное объединение».

Джордан Барделла возглавлял «Национальное объединение» с тех пор, как Марин Ле Пен ушла, чтобы посвятить себя президентской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 89 мест в парламенте по итогу второго тура выборов в законодательные органы.

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