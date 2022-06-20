Москва, 20 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Российская экономика восстанавливалась в 2021 году в России лучше, чем в ряде других стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Антон Силуанов

По его словам, в 2021 году удалось реализовать целый комплекс мер, которые непосредственно повлияли на итоговые параметры экономического развития.

«ВВП сложился на уровне 4,7% год к году. Восстановление экономики происходило более динамично, чем в целом ряде стран, в первую очередь стран двадцатки, где ВВП в большей части стран так и не достиг допандемийного порога», — сказал глава Минфина.