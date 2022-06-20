Варшава, 20 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. У польского МИД отсутствуют данные о воюющих на Украине на стороне киевского режима гражданах Польши. Такое утверждение 20 июня высказал заместитель главы министерства иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Цитата из видео на YouTube Марчин Пшидач

По словам Пшидача, существуют граждане республики, которые пересекают границы Польши с Украиной в обе стороны, заявляя в качестве своих визитов бизнес, туризм и т.д.

«Конечно, министерство внутренних дел и администрации имеет информацию о том, сколько граждан Польши. Это тысячи человек, которые с разными целями приезжают на Украину. В то же время я не имею никакой информации на тему воюющих там», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июня Минобороны России сообщило, что среди воюющих за киевский режим на Украине иностранных наёмников больше всего граждан Польши — 1831 человек, из которых 378 были уничтожено и 272 вернулись в свою страну.