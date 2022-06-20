Москва, 20 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Негативно к курортным романам относятся 45% жителей России. Возможное последствие раздельного отдыха — курортный роман одобряют 19%, приводит результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

Тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, больше среди мужчин — 29% против 10% среди женщин, особенно холостых (33%). Также курортные романы одобряют сторонники раздельного отдыха супругов — 44% против 16% среди тех, кто выступает за совместный отпуск.

Убеждены, что муж и жена должны проводить отпуск только вместе 43%. По мнению 50%, лучше отдыхать вместе, а поодиночке — лишь изредка. Лишь 5% считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, ещё 2% — исключительно раздельно.

Опрос проведён 7–15 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, опроса показал, чем отличаются путешествия мужчин и женщин.

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