София, 20 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление о выплате в общей сложности 700 тыс. левов ($336 тыс.) в качестве компенсации за ущерб, причиненный фермерским хозяйствам в результате стихийного бедствия в мае нынешнего года на юге страны. Об этом 20 июня сообщает софийская газета «Дума».

Град

Согласно официальной информации, в первую очередь соответствующие средства получат владельцы предприятий и мелких подворий в районе Садово в Пловдивской области, где град уничтожил до 100% посевов зерновых и масличных культур.

Кроме того, указанные деньги получат землевладельцы в Бургасской и Кырджалийской областях Болгарии.

Напомним, 29 мая нынешнего года из-за сильных ливней и града, обрушившихся на южные и юго-восточные части Болгарии, в указанных регионах были частично или полностью уничтожены до 80 тыс. гектаров посевов и потенциального урожая.