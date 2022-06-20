Сочи, Краснодарский край, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Главным тренером футбольного клуба «Сочи» назначен экс-наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин. Об этом 20 июня сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что в тренерский штаб Гаранина вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

«Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону под руководством нового тренерского штаба на учебно-тренировочной базе в Сочи», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня Гаранин покинул пост главного тренера «Енисея». Под его руководством команда в сезоне 2021/22 заняла пятое место в ФНЛ и дошла до полуфинала Кубка России.

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