Лондон, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпел неудачу на посту главы Белого дома, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны», — пишет обозреватель.

По его мнению, в Белом доме царит полный хаос: «временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок».

Он добавил, что Байден выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. Так, в качестве примера обозреватель привел недавнее выступление американского лидера на борту авианосца «Айова».

«Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей», — считает Гардинер.

Сейчас США находятся в свободном падении, экономика страны движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, об официальном запуске кампании по переизбранию на пост президента США Джо Байден может объявить весной 2023 года.

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