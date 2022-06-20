Байден принёс США худшие времена в истории — The Telegraph
Лондон, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден потерпел неудачу на посту главы Белого дома, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер.
По его мнению, в Белом доме царит полный хаос: «временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок».
Он добавил, что Байден выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда встает за трибуну. Так, в качестве примера обозреватель привел недавнее выступление американского лидера на борту авианосца «Айова».
Сейчас США находятся в свободном падении, экономика страны движется к рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.
Как сообщало ИА REGNUM, об официальном запуске кампании по переизбранию на пост президента США Джо Байден может объявить весной 2023 года.
Читайте также: Байден может объявить о запуске кампании по переизбранию весной 2023 года