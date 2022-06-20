Красногорск, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 20 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 172 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 58 случаев больше аналогичного показателя 16 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 230 человек, а днём ранее — у 243 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 667 новых случаев заражения коронавирусом.