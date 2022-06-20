ФАДН: казаки могут сформировать мобилизационный ресурс ВС России
Москва, 20 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Потенциал казачества в России колоссальный, однако используется он ещё не полностью. В частности, казаки могут сформировать мобилизационный ресурс Вооружённых сил РФ. Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.
«Потенциал казачества, конечно, колоссальный с точки зрения в первую очередь патриотического воспитания, с точки зрения мобилизационного ресурса. Сейчас, кстати, это новая задача — формирование мобилизационного ресурса Вооруженных сил Российской Федерации из числа войсковых казачьих обществ. И этот потенциал, конечно же, необходимо задействовать, его надо использовать. Мы видим, как казаки сейчас себя проявляют, в том числе в ходе специальной военной операции и оказывают помощь республикам Донбасса», — цитирует Баринова ТАСС.
За последний год, отметил руководитель ФАДН, войсковые казачьи общества окрепли, заметно возросла роль казаков в жизни всей страны. При этом в каждом регионе ситуация складывается по-разному.
«Если в Краснодарском крае можно смело сказать, что казачество стало одним из столпов, оплотов стабильности региона и влияет на все процессы жизни, то произошло это потому, что там уровень поддержки со стороны субъекта очень серьезный. Похожая ситуация в Ростове, Ставрополье. Но в других регионах ситуация пока ещё не такая благоприятная. Здесь предстоит большая работа с точки зрения взаимодействия войсковых казачьих обществ и общественных организаций казаков с органами исполнительной власти», — сказал Баринов.
ИА REGNUM сообщало, что в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков. Боевые задачи выполняют добровольцы из разных войсковых казачьих обществ России.