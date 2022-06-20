Москва, 20 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Потенциал казачества в России колоссальный, однако используется он ещё не полностью. В частности, казаки могут сформировать мобилизационный ресурс Вооружённых сил РФ. Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Баринов

«Потенциал казачества, конечно, колоссальный с точки зрения в первую очередь патриотического воспитания, с точки зрения мобилизационного ресурса. Сейчас, кстати, это новая задача — формирование мобилизационного ресурса Вооруженных сил Российской Федерации из числа войсковых казачьих обществ. И этот потенциал, конечно же, необходимо задействовать, его надо использовать. Мы видим, как казаки сейчас себя проявляют, в том числе в ходе специальной военной операции и оказывают помощь республикам Донбасса», — цитирует Баринова ТАСС.

За последний год, отметил руководитель ФАДН, войсковые казачьи общества окрепли, заметно возросла роль казаков в жизни всей страны. При этом в каждом регионе ситуация складывается по-разному.

«Если в Краснодарском крае можно смело сказать, что казачество стало одним из столпов, оплотов стабильности региона и влияет на все процессы жизни, то произошло это потому, что там уровень поддержки со стороны субъекта очень серьезный. Похожая ситуация в Ростове, Ставрополье. Но в других регионах ситуация пока ещё не такая благоприятная. Здесь предстоит большая работа с точки зрения взаимодействия войсковых казачьих обществ и общественных организаций казаков с органами исполнительной власти», — сказал Баринов.

ИА REGNUM сообщало, что в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков. Боевые задачи выполняют добровольцы из разных войсковых казачьих обществ России.