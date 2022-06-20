Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 20 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ЧП в горах с группой туристов из Пятигорска. При восхождении получил травму один из альпинистов. Группа попросила о помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел утром 19 июня. Для спасения туриста был вызван вертолет.

orilat Вертолет

«В Эльбрусском районе при восхождении на пик Терсколак (высота 3400 метров) один из участников группы получил травму ноги и попросил о помощи. По предварительным данным, группа из Пятигорска в количестве четырех человек, не зарегистрировала свой маршрут», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

На помощь попавшим в беду туристам вышли спасатели в количестве 17 человек. Однако спустить вниз пострадавшего самостоятельно не удалось. Пришлось вызывать коммерческий вертолет «Хелиэкшн». С его помощью получившего травму альпиниста эвакуировали вниз в поселок Терскол и передали медикам.