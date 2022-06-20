Октябрьский район, Волгоградская область, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Тело 55-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружено в селе Абганерово Волгоградской области.

Ружьё

По предварительным данным, мужчина погиб после выстрела из самодельного гладкоствольного ружья 16-го калибра. На теле погибшего обнаружены повреждения в районе груди, лица и шеи, рядом с мужчиной — ружьё с повреждённым стволом и разорванный на несколько частей патрон.

Погибший самостоятельно собрал оружие, оно не было зарегистрировано, сообщают 20 июня «Новости Волгограда».