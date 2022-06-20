Таллин, 20 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум.

Карина Саввина ИА REGNUM Дальнобойщики

В Эстонии возникла нехватка водителей грузовиков, которая к концу 2022 года может обостриться и вылиться в количество более 2 000 человек. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Ситуация прямо связана с тем, что ранее было объявлено, что из-за действий России на Украине и поддержавшей ее Белоруссии российским и белорусским водителям не продлевают действующие визы, а многие украинцы вернулись на родину.

Теперь эстонские предприятия начинают искать водителей в далеких странах, в том числе, в Узбекистане и Индии. Автомобильные перевозчики также обратились к министерству экономики и коммуникаций с просьбой ввести исключение для работы в Эстонии водителей из числа граждан Белоруссии, как это уже сделали Латвия и Польша.

Нехватка дальнобойщиков актуальна не только для Эстонии. В целом в Европе не хватает более 400 000 водителей грузовиков или около 10% необходимого количества.

По прогнозу Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, дефицит водителей в этом году увеличится на 40%.