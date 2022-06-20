Благовещенск, , 12:16 — REGNUM В Приамурье за неделю обратились с укусами клещей в медучреждения 197 человек. 20 исследованных клещей были заражены боррелиозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ Myriams-Fotos

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Ещё один клещ был инфицирован энцефалитом, другой — риккетсиозом. В том числе с жалобами на укусы обратились 52 ребёнка.

«В Приамурье привито против клещевого вирусного энцефалита 32 409 человек, в том числе 12 225 детей», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми клещи в этом сезоне покусали свыше полутора тысяч человек. Только за неделю в медучреждения обратились 345 пострадавших.