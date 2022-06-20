Москва, 20 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ставка ЦБ РФ к концу 2022 года может достичь 7%, сбудется в случае стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Прогноз Германа Грефа может осуществиться в случае стабилизации на валютном рынке и снижении оттока капитала. Снижение ставки также должно несколько снизить курс рубля, что выгодно министерству финансов в интересах исполнения бюджета России, — сказал Перепелица. — Помешать снижению ключевой ставки может ажиотажный спрос на валюту у населения в случае резкого ухудшения геополитической ситуации в России, а также повышения инфляции».

При этом он подчеркнул, что снижение ключевой ставки само по себе не гарантирует ускоренной и успешной адаптации к новым условиям.

«Должна работать связка низкая ставка плюс долгосрочные инвестиции в промышленное производство. Только таким образом можно обеспечить ускоренную адаптацию к новым экономическим условиям в России», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году многим российским банкам придется усилить работу по привлечению средств граждан.