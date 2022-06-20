Париж, 20 июня 2022, 12:15 — REGNUM Французские фигуристы, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон. Об этом 20 июня сообщает агентство France Press.
«В чём мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим», — сказала Пападакис.
По словам Сизерона, они решили сделать перерыв в соревнованиях, отдохнуть и сосредоточиться на шоу и гала-турах.
Пападакис и Сизерон являются олимпийскими чемпионами 2022 года, серебряными призёрами Игр-2018, пятикратными чемпионами мира и Европы. Также на их счету две победы в финалах Гран-при.
Читайте также: Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду