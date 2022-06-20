Париж, 20 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Французские фигуристы, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон. Об этом 20 июня сообщает агентство France Press.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«В чём мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим», — сказала Пападакис.

По словам Сизерона, они решили сделать перерыв в соревнованиях, отдохнуть и сосредоточиться на шоу и гала-турах.

Пападакис и Сизерон являются олимпийскими чемпионами 2022 года, серебряными призёрами Игр-2018, пятикратными чемпионами мира и Европы. Также на их счету две победы в финалах Гран-при.

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