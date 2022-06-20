Москва, 20 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Представители IT-отрасли совместно с юристами разрабатывают законопроект о регулировании игровой индустрии. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых с ходом подготовки документа.

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Один из инсайдеров уточнил, что законопроект уже обсуждался с разработчиками игр и департаментом Минцифры. В его разработке принимают участие председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, заместитель гендиректора по правовым вопросам АНО «Институт развития интернета» Борис Едидин, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СПбГУ Владислав Архипов и другие юристы.

«В юридическом и отраслевом сообществе сейчас ведутся дискуссии по разработке мер, чтобы создать среду, которая позволит игровой индустрии в кризисной ситуации развиваться и осуществлять деятельность в России», — подтвердил информацию Журавлёв.

Добавим, что Россия станет одной из первых стран, в которой могут ввести жёсткое регулирование игр. Об этом ранее говорил Александр Журавлёв, приводя в пример большое количество прецедентов, связанных с правоотношениями в сфере игр и метавселенных.