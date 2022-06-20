Сеул, 20 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 259 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 172 575.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 3538 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 280 090.

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