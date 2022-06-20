Москва, 20 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Информации о здоровье бывшего президента СССР Михаила Горбачёва идёт много, сообщил руководитель пресс-службы «Горбачёв-Фонда» Павел Палажченко.

SpreeTom Михаил Горбачев

По его словам, медицинскую информацию в фонде не комментируют.

«Это медицинская информация. Её идёт много, в разное время, — приводит слова Палажченко РИА Новости. — Мы никогда её не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица».

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья Михаила Горбачёва.