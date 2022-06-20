Херсон, Украина, , 12:12 — REGNUM Неизвестные напали на дом волонтёра, который раздаёт гуманитарную помощь в Херсонской области. Мужчине пришлось применить оружие, сообщает 20 июня главное управление МВД по региону.

Охотничье ружье Андрей Репин © ИА REGNUM

Житель города Скадовска 1960 года рождения рассказал, что ночью неизвестные выстрелили ему в окно, а затем забросили в дом бутылку с зажигательной смесью. Нападавших было трое, они были в тёмной одежде и балаклавах.

Волонтёр в целях самообороны выстрелил в злоумышленников из охотничьего ружья и попал одному из них в глаз. Раненый скончался на месте, остальные сбежали.

«Рядом с убитым лежал обрез охотничьего ружья. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности убитого и его сообщников», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Мужчина, на дом которого напали, занимается волонтёрской деятельностью и помогает раздавать гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу УСИН по региону Евгения Соболева.

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