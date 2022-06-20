Херсон, 20 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Неизвестные напали на дом волонтёра, который раздаёт гуманитарную помощь в Херсонской области. Мужчине пришлось применить оружие, сообщает 20 июня главное управление МВД по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Охотничье ружье

Житель города Скадовска 1960 года рождения рассказал, что ночью неизвестные выстрелили ему в окно, а затем забросили в дом бутылку с зажигательной смесью. Нападавших было трое, они были в тёмной одежде и балаклавах.

Волонтёр в целях самообороны выстрелил в злоумышленников из охотничьего ружья и попал одному из них в глаз. Раненый скончался на месте, остальные сбежали.

«Рядом с убитым лежал обрез охотничьего ружья. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности убитого и его сообщников», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Мужчина, на дом которого напали, занимается волонтёрской деятельностью и помогает раздавать гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу УСИН по региону Евгения Соболева.

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