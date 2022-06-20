Мадрид, 20 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Лидер предвыборного списка «Народной партии» (Partido Popular) Хуан Мануэль Морено пообещал, что он знает, как управлять «для всех» жителей Андалусии. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

По его словам, необходимо делать это, чтобы те, кто не голосовал за правых, могли «спать спокойно».

Ранее «Народная партия» одержала победу на выборах в парламент Андалусии, получив 58 депутатских мест.