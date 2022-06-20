Москва, 20 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 20 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 161 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 11 случаев меньше аналогичного показателя 19 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 172 человек, а днём ранее — у 220 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 667 новых случаев заражения коронавирусом.