Казань, 20 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Татарии после столкновения судов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Sledcom.ru Столкновение судов на реке Волге в Татарии

По версии следствия, 17 мая около 20:15 (мск) 1383,5 км главного судового хода реки Волга в районе поселка Камское Устье в Татарии в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта было допущено столкновение сухогрузного теплохода Волго-Балт 203 с баржей, буксируемой дизель-электроходом «Шлюзовой-57».

В результате происшествия суда получили значительные повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба.

ИА REGNUM напоминает, 17 мая на реке Волге груженый щебнем теплоход столкнулся также с груженой щебнем баржей, которую буксировал тягач. В результате теплоход задел левой стороной носовой части судна баржу по причине отказа рулевого управления. Баржа получила вмятины и пробоины размером 5 см.

Читайте также: В Татарии теплоход столкнулся с баржей

Читайте также: Около порта Казани на Волге сел на мель теплоход «Восход-51»