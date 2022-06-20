Уфа, 20 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ребенка спасли на озере в Уфе. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Озеро

Сообщается, что на озере Теплом восьмилетний мальчик играл в воде с другими детьми.

«В какой-то момент баловник отплыл на круге дальше, чем обычно, и отпустил его. Не чувствуя под ногами дно, ребенок испугался и начал тонуть», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что спасатели и его отец, который находился на берегу с маленькой дочкой, доставили перепуганного ребенка на берег. В медпомощи он не нуждался.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии спасли двух утопающих.