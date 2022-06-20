Севилья, Испания, , 12:05 — REGNUM Представитель Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Хуан Эспадас признал, что его партия не достигла цели мобилизации левого электората, и пообещал усиленно работать, чтобы вернуть доверие андалузского народа. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

Эспадас появился в предвыборном штабе со своей командой. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Также политик поздравил с победой «Народную партию» (Partido Popular), и подчеркнул, что его партия будет представлять «полезную оппозицию» с тем, чтобы через четыре года вернуться на руководящие должности в правительство региона.