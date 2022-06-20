Севастополь, 20 июня 2022, 12:05 — REGNUM Арбитраж Севастополя признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении застройщика — ЖСК «Корабел». Процедура продлится один год — до 16 июня 2023 года, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим утвердили Алсу Мардамшину из Башкирии (ассоциация «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»). Отчёт управляющего суд рассмотрит 14 июня 2023 года.
В дело третьими лицами были привлечены департамент капитального строительства Севастополя и публично-правовая компания «Фонд развития территорий».
Еще в мае 2022 года судья установил обеспечительные меры в виде запрета налоговому органу вносить сведения в ЕГРЮЛ, с целью сохранения существующего положения сторон до завершения судебного разбирательства.
«В обоснование заявления указано на то, что недобросовестные лица принимают к руководству кооператива попытки его смены», — уточнялось в материалах дела.
Напомним, истцом в деле выступало само ЖСК.
Справка: ЖСК работает с 2015 года. С осени 2021 года глава правления — Ирина Романова. Кооператив строит многоквартирные дома на улице Артдивизионовская, 4, 6 и 8 в Севастополе, привлекая средства граждан. Общая площадь домов — 2,7 тыс. кв. м. Участки под эти цели были предоставлены ЖСК по договору аренды в декабре 2015 года. Право застройщика передано ЖСК «Корабел» от ЖСК «Домовладелец».