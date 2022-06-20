Джакарта, 20 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1180 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 20 июня в Индонезии выявили 6 069 255 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 667 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 903 461 человек.

В период с 19 по 20 июня от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 695 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Жозе Тавареш посетил международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

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