Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Санкт-Петербурга доставлен 41 больной с COVID-19. Об этом 20 июня сообщили в региональном оперативном штабе. За сутки показатель госпитализации сократился на 18 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Северная столица пока лидирует среди регионов России по количеству новых заражений коронавирусом. В городе за сутки подтвердили 206 таких случаев, что на 11 случаев меньше, чем сутками ранее. Жертвами заболевания за сутки стали десять больных (-1 по отношению к предыдущим суткам), а выздоровели 169 пациентов (+2).

В городских стационарах на лечении ковида находятся 1015 человек (+28). Из этого числа 143 петербуржца размещены в отделениях реанимации (+4), подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких 36 пациентов (+2). За сутки выписаны из больниц 24 человека (-36).

Осуществляют работу по лечению больных с ковидом и пневмонией по-прежнему шесть городских стационаров. В медицинских учреждениях до сих пор имеется 1341 койка.

Лечение ковида на дому ведут 1395 человек. За сутки этот показатель никак не изменился.

С момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Петербурге выявили 1 534 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от ковида, как основной причины смерти, 34 036 человек, а победили вирус 1 497 711 человек.