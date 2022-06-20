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Электричество 99px.ru

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Северной Европы Nord Pool 20 июня выросла до 254,32 евро за мегаватт-час.

На это указывают данные портала Nord Pool. Отмечается, что этот рекордный показатель цены в 2022 году для Эстонии. По сравнению с воскресеньем, 19 июня, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 110,77 евро, она увеличилась на 129%.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 500 евро в период с 9 до 10 часов по местному времени (совпадает с московским). Минимальный тариф будет с 4 до 6 часов утра, когда цена составит около 109 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевой тариф в понедельник, 20 июня, примерно на 20 евро выше, чем в Эстонии. В Финляндии цена составляет около 226 евро за мегаватт-час.