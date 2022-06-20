Элиста, 20 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек, выписаны с выздоровлением шесть ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 20 июня.

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Лечение в двух инфекционных стационарах получают 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Никто из них не находится в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 51 738 носителей коронавируса, вылечились 50 774 ковид-пациента. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.