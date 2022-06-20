Белгород, 20 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки выписаны 42 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах проходят лечение 179 пациентов, наблюдаются амбулаторно — 357 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Белгородской области подтверждено 131 523 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 128 712 человек, скончались от осложнений 2 275 жителей, причём новых летальных исходов не зарегистрировано.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступил ни один новый пациент.