Калуга, 20 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы пять ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 21 человека. Днём ранее, 19 июня, в регионе был зарегистрирован 31 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 423 человек, 102 364 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.