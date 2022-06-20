Омск, , 12:01 — REGNUM Руководитель двух коммерческих организаций в Омске осуждена за невыплату работникам заработной платы в размере 1,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, 20 июня мировой судья вынес приговор по уголовному делу против 57-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Установлено, что женщина, возглавляя ООО «Центр реабилитации «Рассвет» и ООО «Парк Отель «Рассвет» в различные периоды времени 2017–2019 годов не выплачивала зарплату и другие установленные законом выплаты 11 работникам этих организаций. Общая сумма задолженности превысила 1,9 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, предприниматель «имела реальную финансовую возможность выплачивать заработную плату своим работникам в установленные законом сроки». Однако она использовала деньги в целях, не связанных с выплатой зарплаты.

Вину женщина не признала. Суд назначил ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. При этом учитывалось ранее назначенное ей наказание по приговору суда от 24 декабря 2019 года.

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