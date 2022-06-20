Будапешт, 20 июня 2022, 12:01 — REGNUM Международная федерация плавания проголосовала за утверждение новых ограничений на участие трансгендерных спортсменов в элитных соревнованиях по водным видам спорта среди женщин, передает 20 июня CNN.

Плавание
Плавание
Dave Dugdale

Всемирный руководящий орган плавания утвердил новую политику «гендерной инклюзивности» 19 июня, после того как 71,5% членов федерации проголосовали в ее поддержку на внеочередном конгрессе FINA 2022 года в Будапеште.

Новая политика гендерной инклюзивности, вступающая в силу 20 июня 2022 года, гласит, что спортсмены-трансгендеры мужского и женского пола будут иметь право выступать в женских категориях на соревнованиях FINA только в том случае, если переход произойдет до 12 лет или до достижения второй стадии полового созревания по шкале Таннера.

Новые правила также предусматривают, что спортсмены, которые ранее использовали тестостерон в рамках гормональной терапии, смогут участвовать в женских соревнованиях только в том случае, если тестостерон использовался в общей сложности менее года, терапия не проводилась в период полового созревания и уровень тестостерона в сыворотке крови вернулся к уровню до терапии.

По итогам голосования федерация заявила, что создаст новую рабочую группу для подготовки соревнований в открытой категории для спортсменов, которые не соответствуют критериям допуска в мужских и женских категориях.

«Мы должны защищать права наших спортсменов на участие в соревнованиях, но мы также должны защищать справедливость соперничества на наших соревнованиях, особенно в женской категории, — сказал президент федерации Хусейн аль-Мусаллам. — Федерация всегда будет приветствовать каждого спортсмена. Создание открытой категории будет означать, что у каждого будет возможность соревноваться на элитном уровне».

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