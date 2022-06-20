Будапешт, 20 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Международная федерация плавания проголосовала за утверждение новых ограничений на участие трансгендерных спортсменов в элитных соревнованиях по водным видам спорта среди женщин, передает 20 июня CNN.

Dave Dugdale Плавание

Всемирный руководящий орган плавания утвердил новую политику «гендерной инклюзивности» 19 июня, после того как 71,5% членов федерации проголосовали в ее поддержку на внеочередном конгрессе FINA 2022 года в Будапеште.

Новая политика гендерной инклюзивности, вступающая в силу 20 июня 2022 года, гласит, что спортсмены-трансгендеры мужского и женского пола будут иметь право выступать в женских категориях на соревнованиях FINA только в том случае, если переход произойдет до 12 лет или до достижения второй стадии полового созревания по шкале Таннера.

Новые правила также предусматривают, что спортсмены, которые ранее использовали тестостерон в рамках гормональной терапии, смогут участвовать в женских соревнованиях только в том случае, если тестостерон использовался в общей сложности менее года, терапия не проводилась в период полового созревания и уровень тестостерона в сыворотке крови вернулся к уровню до терапии.

По итогам голосования федерация заявила, что создаст новую рабочую группу для подготовки соревнований в открытой категории для спортсменов, которые не соответствуют критериям допуска в мужских и женских категориях.

«Мы должны защищать права наших спортсменов на участие в соревнованиях, но мы также должны защищать справедливость соперничества на наших соревнованиях, особенно в женской категории, — сказал президент федерации Хусейн аль-Мусаллам. — Федерация всегда будет приветствовать каждого спортсмена. Создание открытой категории будет означать, что у каждого будет возможность соревноваться на элитном уровне».