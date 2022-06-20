Чита, , 12:00 — REGNUM Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ 20 июня известил о предотвращении теракта и задержании в Чите (Забайкальский край) сторонника террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теракт

По данным оперативников, которых цитирует телеграм-канал bbbreaking, гражданин Российской Федерации планировал совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а затем выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты по факту поддерживают боевиков в сирийском Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в начале 2022 года в постоянном представительстве России при ООН.

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