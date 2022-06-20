Москва, , 12:00 — REGNUM Один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников сбиты российскими средствами ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщает 20 июня Минобороны России.

Истребитель МиГ-29 Sunburn1979

В ведомстве уточнили, что МиГ-29 ВСУ сбит в районе населенного пункта Апостолово в Днепропетровской области. Беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Алисовка в Харьковской области, Верхнеторецкое в ДНР, Гречишкино в ЛНР, а также в районе кургана Могила Кулича, Томиной Балки и села Чернобаевка в Херсонской области.

Кроме того, перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» возле Малой Камышевахи и Долгенького в Харьковской области, Макеевки и Авдеевки в ДНР.

Всего с начала спецоперации уничтожены 208 украинских самолётов и 132 вертолёта, 1260 беспилотников, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и миномётов, 3731 единица специальной военной автомобильной техники.

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