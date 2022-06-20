Севилья, Испания, , 12:00 — REGNUM Лидер регионального отделения партии «Граждане» (Ciudadanos) в Андалусии Хуан Марин объявил о своей отставке со всех постов после результатов, полученных его партией на прошедших региональных выборах. Об этом пишет агентство EFE.

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Политик объявил, что уходит из политики, не указав при этом, когда он официально оформит свое решение перед руководящими органами своей партии.

На состоявшихся в Андалусии выборах в региональный парламент «Горожане» не получили ни одного депутатского кресла.