Севилья, Испания, 20 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Лидер регионального отделения партии «Граждане» (Ciudadanos) в Андалусии Хуан Марин объявил о своей отставке со всех постов после результатов, полученных его партией на прошедших региональных выборах. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Политик объявил, что уходит из политики, не указав при этом, когда он официально оформит свое решение перед руководящими органами своей партии.

На состоявшихся в Андалусии выборах в региональный парламент «Горожане» не получили ни одного депутатского кресла.