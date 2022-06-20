Томск, , 11:59 — REGNUM В Томской области после введения моратория на проверки бизнеса число контрольных мероприятий снизилось на 73%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Запрет на плановые проверки был введён в марте 2022 года. Проверки могут проводиться только на предприятиях, где нужен санитарно-эпидемиологический, ветеринарный и пожарный контроль, а также надзор в области промышленной безопасности. Ограничения будут действовать до конца года.

«Мораторий на проверки позволяет малым, средним и, что немаловажно, крупным компаниям сохранить досанкционные параметры производства, несмотря на разрыв привычных логистических цепочек, скачки курсов валют и другие сложности», — отметил губернатора по экономике Андрей Антонов.