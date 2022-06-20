Благовещенск, 20 июня 2022, 11:58 — REGNUM В Амурской области стабилизируется ситуация с ценами на материалы, необходимые для строительства. Стали стоить дешевле керамический кирпич, арматура, листовая сталь и профнастил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.
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Министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков объяснил снижение цены кирпича возобновлением его производства. Ранее заводы не работали из-за пандемии COVID-19 и запрета на въезд в Россию для жителей Китая. Теперь на предприятия трудоустраивают мигрантов из стран СНГ. Кроме того, кирпичи завозят из Китая.
Арматура подешевела на 7-15%, листовая сталь — на 10%, профнастил — на 12%. Вместе с тем, в регионе подорожали цемент и бетон (на 7%), песок (на 10-15%), щебень (на 10%) из-за роста стоимости аренды вагонов для доставки.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в органы власти Амурской области поступала информация о росте цен на стройматериалы. Поднялась цена на рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.