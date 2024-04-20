Благовещенск, 20 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Амурской области стабилизируется ситуация с ценами на материалы, необходимые для строительства. Стали стоить дешевле керамический кирпич, арматура, листовая сталь и профнастил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства региона.

Кирпичи

Читайте также: В Приамурье подорожали привозные стройматериалы

Министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков объяснил снижение цены кирпича возобновлением его производства. Ранее заводы не работали из-за пандемии COVID-19 и запрета на въезд в Россию для жителей Китая. Теперь на предприятия трудоустраивают мигрантов из стран СНГ. Кроме того, кирпичи завозят из Китая.

Арматура подешевела на 7-15%, листовая сталь — на 10%, профнастил — на 12%. Вместе с тем, в регионе подорожали цемент и бетон (на 7%), песок (на 10-15%), щебень (на 10%) из-за роста стоимости аренды вагонов для доставки.

«Снижение стоимости ряда товаров говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, экономика подстраивается под сложившиеся условия. Поскольку цены на основные материалы напрямую влияют на стоимость ремонтов и любые строительные работы, ситуация остается на контроле профильного министерства, основная задача которого — не допустить необоснованного завышения стоимости на данный вид товаров. Для производителей стройматериалов в Амурской области действует ряд мер поддержки, разрабатываются новые с учетом потребностей местных предприятий», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в органы власти Амурской области поступала информация о росте цен на стройматериалы. Поднялась цена на рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.