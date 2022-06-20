Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чувашии на предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди, при этом за данный период воздух прогреется до +25…+30 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Земляника Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, на предстоящей неделе, с 20 по 26 июня, ожидаются и солнечные дни, и дожди, а в конце июня прогнозируется жара.

20 июня обойдётся без осадков, но при этом порывы ветра будут достигать 16 м/с. 21 июня также сохранится сухая погода, ветер чуть стихнет, а температура составит +17…+22 градуса. 23 июня прогнозируются кратковременные дожди.

Вероятность дождей сохраняется 23 и 24 июня, а 25 июня ожидается без осадков с потеплением температуры воздуха. По предварительным данным, в начале следующей недели воздух прогреется до +25…+30 градусов.

По данным синоптика-любителя, за 19 июньских дней выпало 36% месячной нормы осадков, а температура была на один градус выше среднегодовых значений.